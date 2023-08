Salario minimo, il giovinazzese Nico Bavaro nel comitato nazionale delle opposizioni

C'è anche il giovinazzesetra i membri del neonato, promosso da tutte le opposizioni al Governo di centrodestra guidato dalla premier Giorgia Meloni.Nel Comitato sono rappresentatie l'obiettivo primario è raccogliere 200mila firme per garantire questo diritto a migliaia di cittadini e cittadine italiane.Bavaro, responsabile della comunicazione per Sinistra Italiana, a lungo segretario regionale, una formazione leninista alle spalle e uomo su cui in molti avrebbero voluto puntare alle scorse amministrative, è sempre stata una voce critica con gli esecutivi nazionali di centrosinistra, quando non riuscivano ad intercettare le vere istanze dei lavoratori e delle fasce sociali più deboli.Questo ritrovato fronte progressista, spostato decisamente a sinistra rispetto al passato, vede dunque un giovinazzese tra i protagonisti del panorama nazionale e punta a ribaltare le politiche sociali di Fratelli d'Italia e dei suoi alleati.