Il segretario regionale di Sinistra Italiana Nico Bavaro ha espresso le sue riflessioni sulle elezioni comunali 2022 a Giovinazzo, che si avvicinano sempre più al ballottaggio tra Michele Sollecito e Daniele De Gennaro.«La coalizione è a pochi passi di distanza da quella del sindaco uscente. È un buon segnale per il secondo turno. Ora è necessario riunire il centrosinistra, come ha anche dichiarato nei giorni scorsi Domenico De Santis. I risultati sono molto interessanti anche nelle città limitrofe. Noi siamo lo schieramento del cambiamento, che possono offrire un futuro diverso alla città. Sono convintissimo che anche l'elettorato di Maria Rosaria Pugliese lo desidera. Il dato importante al termine del primo turno è che il 60% dei giovinazzesi non vuole più l'amministrazione uscente» ha commentato.