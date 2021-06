È iniziato il percorso di avvicinamento allarassegna che negli ultimi anni si è tenuta all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo.Domenica 30 maggio è andato in scena il primo appuntamento del format, ideato dasotto la supervisione del direttore artistico della rassegna,, e grazie al consueto lavoro di squadra di tutta l'a Carosino, località del tarantino.Ben 14 straordinari poeti hanno recitato ed interpretato i loro versi all'interno di un salone delle feste che ha visto il ritorno del pubblico in presenza, grazie ad un rispetto rigoroso delle norme anti-Covid. Tra di essi anche il Sindaco del comune ionico, Onofrio Di Cillo, mentre a presentare i poeti locali l'Assessora alla Cultura, Maria Teresa Laneve.Il format Aspettando La Notte Bianca della Poesia toccherà Triggiano e Santeramo in Colle nel barese e poi giungerà in Basilicata, regione che un grande contributo ha dato alla rassegna estiva giovinazzese.Soddisfatto Nicola De Matteo, che da anni si batte per una poesia alla portata di tutti, ma non per questo con minore qualità, fruibile da un pubblico variegato e che venga celebrata per quella che è, ovvero uno straordinario veicolo di emozioni.Per la data giovinazzese dell'edizione 2021 c'è da attendere qualche giorno ancora, ma è probabile slitti a fine agosto per organizzarla al meglio. Ma dal 23 giugno all'IVE potrebbe arrivare una grande sorpresa di cui vi racconteremo prossimamente.Laresta anche un importante volano per l'economia cittadina, poiché durante le serate della rassegna sono centinaia i visitatori che si riversano a Giovinazzo. Ribadiamo un concetto: gli amministratori devono sostenerla, perché ormai è una manifestazione fortemente caratterizzante e che grazie al format Aspettando La Notte Bianca sta facendo conoscere questa piccola perla adriatica in tutta Italia (gli anni scorsi giunse anche a Milano).