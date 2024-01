Alfredo Perez Alencart ospite a Giovinazzo nell'anteprima invernale della Notte Bianca della Poesia

L'occhio attento sull'umanità e sui valori della vita nella poesia di, protagonista di un evento letterario dal sapore internazionale, "anteprima " dell'edizione 2024 dellaL'evento si è svolto sabato 27 gennaio alla Vedetta sul Mediterraneo, promosso dalla Città Metropolitana di Bari e del Consolato Generale del Perù.Ha tanto da raccontare il noto scrittore e poeta peruviano, giunto a Giovinazzo grazie all'impegno dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, guidata da Nicola De Matteo, e alla preziosa collaborazione dello scrittore, poeta e critico letterario Vito Davoli.I saluti istituzionali del sindaco Michele Sollecito e dell'Assessore alla Cultura Cristina Piscitelli a suggellare l'attenzione della Città di Giovinazzo, che ha patrocinato l'evento, hanno lasciato il posto allo stesso Nicola De Matteo, presidente dell'Accademia che ha introdotto la serata. Dalla presentazione eccelsa, attenta e accurata di Gianni Antonio Palumbo è emersa a tutto tondo la poesia di Alfredo Perez Alencart, piacevole e cordiale protagonista dell'incontro letterario.«La poesia di Alencart è nitida e limpida; è una poesia sensibile ai valori fonici della tradizione classica e internazionale che nella traduzione si perde - ha affermato lo scrittore, giornalista e docente Gianni Antonio Palumbo, nonché direttore artistico della Notte Bianca della Poesia -. La poesia va gustata in lingua originale che a volte la traduzione fa perdere. Alfredo Perez Alencart propone una poesia fortemente vocata a valori civili, all'attenzione verso l'altro e a un tema a lui molto caro quale è l'amicizia. Lo scrittore nei suoi testi poetici mette in campo molta sensibilità verso questi mondi dialogando anche con i classici sia italiani che greci.La luce compare nella sua poesia sotto forma di bagliore come quello creato dalla lucciola ; molto sentita è la memoria biblico evangelica come pure l'attenzione e la sensibilità umana e poetica verso i migranti, verso chi è costretto a lasciare la propria terra per affrontare un destino diverso non sempre facile da vivere. Il lavoro deve essere dignitoso per ogni individuo, principio caro al pensiero di Alfredo Perez Alencart: " scrivo per parlare di quello che mi raschia il cuore " questo potrebbe illustrare il suo essere poeta attento e sensibile».Presentazione eccellente quella di Gianni Antonio Palumbo che ha illustrato il senso della poesia di Alencart, poesia simbolo di giustizia, dignità del lavoro: "se non è la poesia ad esprimere e trasmettere emozioni poetiche dello scrittore, chi può farlo?". Il poeta ha ringraziato in spagnolo, visibilmente emozionato.Nicola De Matteo, complimentandosi con il prof. Gianni Palumbo, ha evidenziato che il volo dellaè iniziato quando Palumbo ha curato la promozione culturale dell'evento poetico.Sono seguite letture di Vito Davoli, vice direttore artistico della Notte Bianca della Poesia, alternate a quelle del poeta ispanofono.L'attore Alfredo Vasco, appassionato estimatore della poesia di Alfredo Perez Alencart, ha letto la liricasottolineando quanto la lingua originale abbia una sua musicalità particolare. Un momento intenso è stato l'intervento di Jose Alencart, figlio d'arte, che ha letto una poesia ricca di sentimenti e ricordi, perché dedicata alla mamma Jaqueline, scomparsa nel 2022.Ecco cosa ha affermato al termine della serata-evento. «Poeta straordinario Alfredo Perez Alencart. Il format "Aspettando la Notte Bianca della Poesia" si è arricchito di una perla davvero preziosa. Il poeta Alfredo Pérez Alencart è stato fedele alle nostre aspettative. Nel suo discorso appassionato in uno spagnolo comprensibile ha fatto emergere il suo lato umano e quello esperienziale.Un grazie di cuore a Gianni Antonio Palumbo per la sua disamina precisa e puntuale sulla poetica di Alencart e a Vito Davoli che ha fortemente voluto la presenza dello stesso a Giovinazzo che si rivela sempre più "Città della Poesia"»."AÑO NUEVO" -L'orchideache oggi ti offrosbocciò l'anno passatoprincipessa.È fiore ben curatodentro la serradel cuore mio.Accettala.Non importa che altrila considerino cosapasseggera.Lo èpure l'auroraperò rinasce semprecome l'amoreche ti ho dedicatonel secolo passato,principessa.