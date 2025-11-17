Arriva il maltempo su Giovinazzo

Giovinazzo - martedì 18 novembre 2025
Martedì 18 novembre caratterizzato dal maltempo su Giovinazzo. Sin dalle prime ore del giorno, nuvole andranno intensificandosi, dando luogo a rovesci, accompagnate da correnti sud-occidentali. Temperature massime in calo di cinque gradi, che passeranno dai 23° del lunedì ai 18° del martedì. Pioggia che dovrebbe intensificarsi nelle ore centrali e sino al tramonto. Qualche schiarita a sera e minime della notte sui 14°. Nuvoloso anche mercoledì 19 novembre.
