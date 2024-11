Arrestarono ladro nella scuola "Marconi": Polizia Locale Giovinazzo premiata a Bari

Riconoscimento a Bari per il Corpo di Polizia Locale di Giovinazzo.In occasione della due giorni pugliese di formazionedell', sono stati premiati l'ispettore superioree l'agentee con loro il comandanteIl 15 settembre scorso, i due vigili urbani arrestarono Angelo Barone, 38enne censurato bitontino, che si era introdotto all'interno della scuola media "Marconi" di Giovinazzo, agguantandolo letteralmente mentre tentava si scavalcare la recinzione per fuggire all'arresto in flagranza di reato. Lo sprezzo del pericolo e la prontezza di riflessi, oltre alla grande professionalità, sono valsi a Desario e Contaldo questo importante riconoscimento, a margine di una rassegna che vede la sua versione nazionale svolgersi in quel di Riccione, in Romagna.Un riconoscimento al lavoro svolto dal volitivo comandante coratino e da tutto il Corpo di via Cappuccini, rinnovatosi molto negli ultimi anni.«Il 2024 è stato un anno particolare per la Polizia Locale di Giovinazzo - ha spiegato l'assessore- poiché c'è stato un grande rinnovamento e perché i vigili urbani sono stati impegnati in diverse importanti operazioni. Voglio ricordare la duplice aggressione ricevuta dal comandante stesso e da un nostro agente, nonché l'intervento risolutivo in un rogo di un appartamento in via Toselli. È stato un anno particolare, lo ribadisco, ed il Corpo si ringiovanirà ancora a fine anno. Non posso che confermare quanto più volte ripetuto - ha concluso Arbore -: sono particolarmente orgoglioso di essere assessore alla, ben guidato dal comandante Vito Bovino. Si tratta di un giusto mix tra uomini e donne di esperienza, giovani e meno giovani. Per questo, anche a loro nome, sento di dover ringraziare i tanti cittadini che ci sono vicini ed apprezzano il loro impegno quotidiano a favore della nostra comunità».