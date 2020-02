Arbore ed i Sindaci della Diocesi dal Papa

Anche le istituzioni giovinazzesi erano presenti a Bari, questa mattina, per partecipare alla celebrazione eucaristica officiata dain corso Vittorio Emanuele II ed a cui ha partecipato anche il Presidente della Repubblica,Una giornata storica per il capoluogo e tutta la Città Metropolitana, che ha ospitato dal 19 febbraio scorso il convegno, svoltosi nel Castello Svevo.A rappresentare Giovinazzo c'era un emozionato Presidente del Consiglio comunale,visto l'impegno romano con l'ANCI di Tommaso Depalma (nella foto in home Arbore è con i sindaci di Terlizzi, Ninni Gemmato, e Molfetta, Tommaso Minervini, e con il Vescovo della Diocesi,«Essere presente ad una giornata storica e dall'alto valore spirituale - ha detto Arbore - è stato emozionante. Noi uomini e donne delle istituzioni abbiamo portato idealmente con noi la nostra gente. Personalmente - ha evidenziato il Presidente dell'assise cittadina - ho pregato per la nostra comunità, per i nostri concittadini che vivono e lavorano in terre oggi provate dalla diffusione del coronavirus. Giovinazzo - ha poi sottolineato - ha risposto "presente" ad un evento che intende unire la nostra terra, che è terra d'accoglienza e rispetto, a tutte le sponde e le genti del Mediterraneo. Che pace - ha concluso - sia la parola in cima al nostro vocabolario quotidiano, come ha esortato a fare il Santo Padre».