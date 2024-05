Annalisa e Tananai a Giovinazzo, oggi la riunione per viabilità e sicurezza

Si è messa in moto la macchina amministrativa per gestire al meglio la giornata di domenica 2 giugno, data in cui a Giovinazzo arriverà la carovana di Road to Battiti Live, il format musicale del Gruppo Norba. Quest'anno in piazza Vittorio Emanuele II ed in Cala Porto arriveranno Annalisa e Tananai e prevedibilmente saranno migliaia i fan che si riverseranno da tutta la regione sul litorale adriatico.Per assicurare a tutti di vivere una giornata in piena serenità, questa mattina, martedì 28 maggio, si riunirà il Centro Operativo Comunale su ordine e sicurezza. Il sindacoe gli esponenti della giunta interessati dall'evento incontreranno i vertici delled il comandante della Polizia Locale,Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'obiettivo principale sarà quello di permettere ai tantissimi che giungeranno da fuori città di parcheggiare in aree preposte in tutta tranquillità.«Ai giovinazzesi - ci ha detto l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore - dico di godersi la domenica e uscite a piedi ove possibile. Sarò ripetitivo, ma dobbiamo far passare questo concetto. Nelle prossime ore appronteremo un piano, grazie all'ausilio della Polizia Locale e dei Carabinieri che soddisferà tutti i criteri di sicurezza richiesti. Si tratta del primo grande evento estivo e ci faremo trovare pronti», ha concluso.