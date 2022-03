Lasorsa e Del Giudice lasciano la maggioranza ed aprono al centrosinistra

Il distacco era palese da mesi, ma il 24 febbraio scorso è giunta la conferma:lasciano la maggioranza e dialogheranno, in vista delle prossime elezioni, con il centrosinistra per la ricerca di un candidato sindaco unitario attraverso le primarie.Di seguito un comunicato chiarissimo che non lascia spazio a speculazioni di sorta.«Nel corso di questi quattro anni, abbiamo constatato, nostro malgrado, che il metodo decisionale ed amministrativo dell'amministrazione è stato sempre più connotato da un assoluto verticismo e da scelte "calate dall'alto", quasi mai condivise con noi.È un metodo politico per noi inaccettabile che ci ha portato ad essere sempre più distanti dall'azione amministrativa della maggioranza. Da mesi, oramai, la distanza palesatesi è però divenuta incolmabile.Non potevamo ulteriormente ignorare il pensiero dei tanti cittadini che ci segnalano quotidianamente un evidente scollamento tra le scelte politiche della maggioranza ed i bisogni e le necessità dei giovinazzesi.Per queste ragioni, come Consiglieri Comunali abbiamo sentito l'obbligo morale e politico di dichiarare e formalizzare la nostra uscita dalla maggioranza e di farlo pubblicamente nella massima assise comunale durante il consiglio comunale dello scorso 24 febbraio.Porteremo a termine la Consigliatura in ossequio al mandato popolare conferitoci, ritenendoci liberi di prendere le decisioni e di fare le scelte che riterremo più utili per la Città che ci onoriamo di servire.Per tutte queste ragioni, naturalmente, non sosterremo la candidatura di Michele Sollecito ed auspichiamo che tutto il fronte alternativo a Sollecito/Depalma possa essere ricondotto all'unità.In questa prospettiva accogliamo favorevolmente la proposta delle primarie quale strumento innovativo e altamente democratico per giungere alla scelta di un candidato sindaco unitario e per ridare centralità alla volontà degli elettori giovinazzesi».Angelo Lasorsa e Giovanni Del GiudiceMovimento Puglia per Giovinazzo