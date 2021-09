A Giovinazzo nasce la "Coalizione del buon governo"

Discontinuità.Questa la parola d'ordine della nuova coalizione nata ufficialmente nelle scorse ore e che vedrà al suo interno diversi esponenti politici vicini all'attuale Amministrazione guidata da Tommaso Depalma, ma con uno sguardo critico rispetto a quanto non realizzato. E così si è giunti ad un accordo anche con altri gruppi, che nelle prossime settimane potrebbe allargarsi ancora. Nessun veto verso gli attuali compagni di viaggio in maggioranza, ma un tavolo politico a cui sedersi in vista delle prossime elezioni amministrative, in modo da giungervi forti e da presentare un programma con lo sguardo lungo sui futuri cinque anni.Questo il comunicato ufficiale.«Il percorso dell'attuale Amministrazione Depalma volge ormai al termine e, senza arrogarsi il diritto di fare bilanci, si può serenamente affermare che, così come molte cose si sono fatte, molte altre se ne potevano realizzare.Le criticità che l'Amministrazione di una comunità come la nostra incontra sono quasi sempre le stesse: lavori pubblici, urbanistica, ambiente, sviluppo sostenibile, viabilità ecc. Queste tematiche sono state oggetto di un approfondito monitoraggio da parte di numerosi cittadini animati ed ispirati dalla comune visione di una Giovinazzo proiettata ad essere protagonista nel panorama turistico-ricettivo nazionale nel pieno rispetto della qualità della vita.Sotto tali auspici nasce laun insieme di forze civiche e politiche ispirate a tracciare un innovativo percorso di amministrazione della Cosa Pubblica in discontinuità con l'attuale modello e scevro da inutili e deleteri personalismi e pantani partitici.A tale progetto hanno già aderito alcuni gruppi dell'attuale maggioranza, come quello dei consiglieriGiovinazzo Progettiamo il Domani riferimento del consigliere, l'assessore alla Polizia Localeed il suo gruppo e quello di riferimento dell'ex consigliere regionaleIl progetto ha già intrapreso dialoghi con altre forze e con i movimenti civici disponibili a condividere il percorso politico per dare un buon governo alla nostra amata Giovinazzo».Coalizione del buon governo Giovinazzo