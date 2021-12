Anffas per Telethon: ottimo riscontro a Giovinazzo

Il 18 e 19 dicembre scorsi sono stati due giorni dedicati alla raccolta fondi da destinare alla ricerca sulle malattie genetiche in favore di Telethon, condotta da anni in stretta collaborazione con Anffas Onlus Nazionale. A Giovinazzo hanno avuto un ottimo riscontro grazie ai volontari Anffas, i quali hanno raccoltoe consegnato oltre, simbolo dell'iniziativa da molti anni. Lo slogan "Io sostengo la ricerca con tutto il cuore" ha fatto centro ed ha conquistato molte persone sia di Giovinazzo che di città limitrofe.«Il risultato della Campagna 2021 della raccolta fondi per Telethon è motivo di soddisfazione per noi dell'associazione Anffas di Giovinazzo, perché i cuori di cioccolato sono andati a ruba e già terminati alle ore 12.00 di domenica 19 dicembre - ha affermato il presidente della sede associativa cittadina dell'Anffas, Michele Lasorsa -. E ci sono state molte richieste che non abbiamo potuto esaudire perché le confezioni del buon cioccolato erano terminate anche nella sede centrale che cura la manifestazione. Nella mattinata di sabato 18 dicembre il freddo intenso ha impedito alla gente di stare in giro, mentre domenica 19 dicembre è stato un exploit: ho incontrato anche famiglie provenienti dai paesi vicini al nostro e mi ha fatto molto piacere per l'attenzione che ci hanno rivolto. Un grande ringraziamento va fatto ai volontari Anffas Onlus - ha continuato - in modo particolare a Nicoletta Girolamodibari e Alfonso Lasorsa che hanno sfidato il freddo accanto a me sotto il porticato del nostro Palazzo di Città e hanno dato un senso speciale a quello che è l'impegno dell'essere volontari, contribuendo alla riuscita della raccolta fondi Telethon. Un grazie personale rivolgo alla redazione di GiovinazzoViva che, attraverso la sua comunicazione giornalistica, ha evidenziato con maestria le due giornate Telethon contribuendo a far avvicinare al nostro punto di raccolta tante persone. Ringrazio tutti di vero cuore».È da cinque anni che l'Anffas, associazione che si occupa di disabilità intellettiva e relazionale, supporta l'iniziativa a carattere nazionale ideata dalla Fondazione Telethon che supporta la ricerca scientifica nella cura delle malattie genetiche rare. Questo connubio associativo anche nell'edizione 2021 ha dato i suoi buoni frutti ed ha aperto spiragli per un futuro migliore e ricco di speranza per le famiglie degli ammalati. La gente di Giovinazzo ha fatto ancora la sua parte e la solidarietà continua ad essere un valore fondante di questa comunità.