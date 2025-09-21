Ami conficcati e lenza attorcigliata: gabbiano intrappolato a Giovinazzo

Attimi di paura lunedì scorso nella villa comunale di Giovinazzo, dove un gabbiano reale è stato ritrovato intrappolato all'interno della fontana. A darne notizia, con tanto di foto sui social, è stato, referente pugliese del, che ha guidato le operazioni di salvataggio. Nei giorni seguenti è stato liberato.L'animale, infatti, secondo il post dello stesso Salvemimi, responsabile del, «aveva due ami conficcati nel becco mentre la lenza era attorcigliata su tutto il corpo ed una estremità - si legge ancora - era legata ad uno dei faretti della fontana: una trappola, quindi, che lo teneva immobilizzato e gli impediva persino di alimentarsi». Sul posto, per coadiuvare le delicate attività di salvataggio, è intervenuta una pattuglia dellaA darne notizia, con tanto di foto sul proprio profilo social, è stato proprio Salvemini. Dopo essere stato curato all'interno della struttura di Molfetta, il gabbiano è rimasto poco meno di un giorno sotto osservazione, prima di ritornare a volare in cielo. La liberazione, infatti, è avvenuta nel giro di appena 24 ore. «Ha mangiato 300 grammi di alici - ha raccontato Salvemini - e poi ha iniziato a svolazzare all'interno della vasca. E a quel punto ho deciso di portarlo nel nostro campo volo».La liberazione, sul litorale di Molfetta, è avvenuta nel pomeriggio di martedì. «In pochi secondi il gabbiano reale - ha concluso Salvemini - è tornato a volteggiare in cielo verso Giovinazzo», mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili del brutto episodio. Al vaglio le immagini di videosorveglianza della zona.