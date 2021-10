Quello appena trascorso è stato un venerdì mattina di controlli serrati, da parte del personale di, che con l'impiego delle pattuglie già presenti sul territorio hanno riguardato più zone di Giovinazzo, dall'area mercatale, dove si svolge il mercato settimanale, sino alle periferie. E non sono mancati i risultati.A finire nel mirino degli agenti diretti dal maggioreè stato un ambulante di Molfetta. L'uomo, da tempo ormai, si era insediato in via Bitonto, nelle immediate vicinanze della rotatoria, dove, con il suo motocarro, svolgeva l'attività di vendita di. Sottoposto a controllo, l'ambulante è stato identificato (aveva la licenza), mentre il mezzo è risultato privo dellaed è stato subito sottoposto a sequestro amministrativo.«Si tratta di controlli in città per contrastare il fenomeno del commercio abusivo su area pubblica in forma itinerante», dice il comandante. I controlli dellaproseguiranno affinché le regole siano rispettate: l'obiettivo è di arginare il fenomeno dell'ambulantato irregolare a tutela dei commercianti regolari.