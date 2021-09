Ambiente e cultura: il binomio 2hands e FAI Giovinazzo funziona

Un percorso in bicicletta nell'agro giovinazzese, alla scoperta della storia della chiesetta di Santa Lucia, ed una pulizia dell'agro circostante.Funziona il binomio tra l'associazioneche ha portato sabato mattina, 11 settembre, 50 persone di ogni età a partecipare all'iniziativa inserita nel cartellone dell'Estate Giovinazzese.Il percorso rurale ecosostenibile in bicicletta è stato completato da una visita guidata davvero interessante condotta dai volontari del gruppo FAI coordinato da Michele Camporeale e dalla degustazione di prodotti tipici locale quali pizzella, taralli e mozzarelle, offerte ai partecipanti da una nota azienda agricola locale. È statoad illustrare i metodi di preparazione di prodotti pugliesi conosciuti in tutto il mondo.L'iniziativa non si è però esaurita con le degustazioni.Al termine i volontari dihanno dato vita all'ennesima pulizia dell'agro, questa volta quello circostante la chiesetta rurale, che ha portato alla raccolta diIl prossimo appuntamento con l'associazione ambientalista è fissato per sabato prossimo, 18 settembre, quando vi sarà una nuova pulizia del molo di sottovento "Costruttori di Pace" sul lungomare Marina Italiana.