AIL Giovinazzo: raccolti 6mila euro con le Stelle di Natale

L'Associazione Italiana lotta alle Leucemie, Mieloma e Linfomi resta un punto di riferimento essenziale per la ricerca nel campo ematoncologico. Lo è ancor di più in periodo pandemico, quando ammalati e familiari rischiano di sentirsi più soli.Per questo, anche a Giovinazzo, nel fine settimana tra il 4 ed il 5 dicembre, i volontari e le volontarie sono scese in piazza per sostenere la ricerca e le famiglie delle persone profondamente provate da queste malattie. In due giornate sono state venduteUn plauso ai coloro i quali si battono da anni, silenziosamente, sul territorio cittadino, al fine di portare conoscenza sulle leucemie e raccogliendo fondi per sostenere tanti progetti. Con un'offerta simbolica di 12 euro si poteva infatti sostenere la ricerca scientifica, finanziando le borse di studio per giovani ricercatori, supportando i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale. Il danaro raccolto, va precisato, servirà anche per potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l'affluenza in ospedale ai casi più urgenti (ed in periodo di emergenza sanitaria non è poco), per sostenere pazienti e cari da un punto di vista psicologico e per incentivare la costruzione e l'individuazione di Case alloggio AIL, uno dei progetti più convincenti dell'associazione che da ormai 52 anni è riferimento per i malati ematoncologici e per le loro famiglie.La parte migliore di Giovinazzo scende in campo in questi casi e lo fa con abnegazione commovente. Un esempio per tutti.