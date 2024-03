Uova di cioccolato AIL, oggi e domani in piazza a Giovinazzo

Sono tornati quest'oggi, sabato 16, e domani, domenica 17 marzo, i banchetti dellPer contribuire alla ricerca ed al sostegno delle famiglie, la campagna nazionale prevede un contributo di 13 euro per acquistare le buonissime uova di cioccolato, fondenti o al latte. Una straordinaria operazione che si rinnova di anno in anno e che consente di organizzare il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, sostenere servizi socio-assistenziali (sostegno psicologico, legale, trasporto e accompagnamento, consegna farmaci, disbrigo pratiche e supporti economici), accogliere gratuitamente pazienti e familiari nelle Case alloggio AIL realizzate vicino ai maggiori Centri di Ematologia, collaborare a sostenere le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali, la realizzazione o il rinnovo di ambulatori, day hospital e reparti di ricovero, l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia e sostenere la realizzazione di scuole e sale gioco in ospedale per i bambini e i ragazzi ricoverati.I banchetti sono stati raggiunti da tanti giovinazzesi sin da questa mattina e resteranno apertie poi ancora domattina,. Un piccolo gesto può essere decisivo per molte famiglie.