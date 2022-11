Aiap Giovinazzo, la scenografia monumentale esposta a Verona

Il genio dei presepisti dell'associazione dell'Associazione Italiana Amici del Presepe di Giovinazzo varcherà i confini regionali e si farà conoscere in Veneto. Dal 19 novembre, infatti, la scenografia monumentale che raffigura la Cattedrale di Santa Maria Assunta, realizzata e presentata nel 2019, sarà esposta a Verona.Si tratta della 38ª edizione della rassegna internazionale del presepio nell'arte e nella tradizioneche sarà allestita nei locali del Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra, dal 19 novembre prossimo al 22 gennaio 2023. La maestosa scenografia presepiale monumentale, rappresentante la Cattedrale romanica di Giovinazzo e il porticciolo sottostante saranno di sicuro apprezzati nella rassegna scaligera, dove un pezzetto della nostra cultura e tradizione giungeranno a promuovere il nostro territorio.«La nostra opera - ha affermato, presidente dell'associazione Aiap di Giovinazzo- è stata scelta e voluta dalla "Fondazione Verona per l'Arena" per le pregevoli qualità che rappresenta, grazie anche al supporto del caro amico Ivano Vecchio di Ramacca, città in provincia di Catania, che abbiamo avuto la fortuna e la gioia di avere tra noi quest'estate durante un corso avanzato che ha visto impegnati soci e appassionati nell'approfondire nuove tecniche per la realizzazione di una scenografia presepiale. In tale occasione l'artista etneo, avendo visto la nostra opera, ha voluto condividere la sua meraviglia con i dirigenti della Fondazione di Verona, i quali se ne sono immediatamente innamorati e si sono prodigati affinché fossimo presenti alla rassegna internazionale di arte presepistica. Colgo l'occasione per rinnovare i miei ringraziamenti a tutti i soci che ogni giorno s'impegnano nella sede associativa per organizzare corsi e iniziative artistiche e per partecipare a progetti importanti come questo della mostra di Verona. Avremo il piacere di vedere la nostra opera pubblicata su un catalogo a tiratura internazionale che parlerà della nostra Cattedrale e della nostra bella città di Giovinazzo».La rassegna internazionale di arte presepistica veronese è nata dall'idea di Alfredo Troisi, promotore, socio fondatore e segretario generale della Fondazione "Verona per l'Arena" che organizza l'evento artistico. Negli anni passati la mostra ha presentato eccezionali opere d'arte giunte da musei, collezioni private e pubbliche, ha ospitato maestri d'arte, associazioni e realtà associative provenienti da varie parti d'Europa interessate all'arte e alla cultura del presepe. La location, quella di Piazza Bra, è di grande impatto, perché circondata dal palazzo della Gran Guardia, dal Comune di Verona e dalla monumentale Arena di epoca romana. Durante tutto il tempo in cui ci sarà la mostra, l'Arena verrà impreziosita da una gigantesca stella cometa, archi-scultura ideata e progettata dallo stesso Troisi.