Marina Leuzzi assessora regionale all'Urbanistica e Casa: la soddisfazione si AVS Giovinazzo

«Buon lavoro Marina, neo Assessora all'Urbanistica e alla Casa della Regione Puglia».È così che la segreteria cittadina diha fatto nelle scorse ore gli auguri alla neo-Assessora Marina Leuzzi, chiamata da Antonio Decaro nella sua giunta. Un impegno certamente gravoso, che però perpuò significare un cambio di passo rispetto al recente passato, soprattutto sul tema del diritto alla casa, battaglia portata avanti su scala nazionale.«Un incarico importante - evidenzia la sezione guidata da Gaia Giannini -, in una fase decisiva per il diritto all'abitare, la rigenerazione urbana e la tutela del territorio. Serviranno visione, competenza e ascolto dei bisogni reali delle persone.Cara Marina, in questo viaggio non sarai sola: al tuo fianco ci saranno sempre le compagne e i compagni, pronti a camminare insieme a te.Buon lavoro a te. Buon lavoro - conclude la nota social - a tutta la comunità di Alleanza Verdi Sinistra».