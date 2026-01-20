Marina Leuzzi
Marina Leuzzi
Politica

Marina Leuzzi assessora regionale all'Urbanistica e Casa: la soddisfazione si AVS Giovinazzo

Una nota della segreteria cittadina dopo l'assegnazione dell'incarico da parte di Antonio Decaro

Giovinazzo - martedì 20 gennaio 2026
«Buon lavoro Marina, neo Assessora all'Urbanistica e alla Casa della Regione Puglia».
È così che la segreteria cittadina di Sinistra Italiana Giovinazzo ha fatto nelle scorse ore gli auguri alla neo-Assessora Marina Leuzzi, chiamata da Antonio Decaro nella sua giunta. Un impegno certamente gravoso, che però per Alleanza Verdi Sinistra può significare un cambio di passo rispetto al recente passato, soprattutto sul tema del diritto alla casa, battaglia portata avanti su scala nazionale.

«Un incarico importante - evidenzia la sezione guidata da Gaia Giannini -, in una fase decisiva per il diritto all'abitare, la rigenerazione urbana e la tutela del territorio. Serviranno visione, competenza e ascolto dei bisogni reali delle persone.
Cara Marina, in questo viaggio non sarai sola: al tuo fianco ci saranno sempre le compagne e i compagni, pronti a camminare insieme a te.
Buon lavoro a te. Buon lavoro - conclude la nota social - a tutta la comunità di Alleanza Verdi Sinistra».
  • Regione Puglia
  • Sinistra Italiana Giovinazzo
Francesco Mastro in visita a Mons. Satriano ed al Questore Gargano
20 gennaio 2026 Francesco Mastro in visita a Mons. Satriano ed al Questore Gargano
Tutte le emozioni dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo - FOTO
19 gennaio 2026 Tutte le emozioni dei Fuochi di Sant'Antonio Abate a Giovinazzo - FOTO
Altri contenuti a tema
Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo Sollecito chiede le scuse di Sinistra Italiana, che lo aveva accusato di essere assente alla cerimonia
Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi» Sinistra Italiana Giovinazzo: «Dall'amministrazione in crisi fumo negli occhi e diversivi» Una nota della segreteria cittadina sul diverbio in Consiglio comunale tra sindaco e consigliere Camporeale e sulle dimissioni di Giangregorio
Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale Elezioni regionali, Depalma e AVS fuori dal Consiglio regionale Non ce l'avrebbero fatta (si attendono riconteggi e ricorsi) anche Damascelli per Fratelli d'Italia e Petruzzelli sostenuto da PVA
Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi Sinistra Italiana Giovinazzo a Bari per Gaza e i diritti dei palestinesi La segreteria cittadina ha partecipato alla manifestazione durante lo sciopero indetto dall'USB
Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Palestina, Sinistra Italiana Giovinazzo invita ad un presidio silenzioso Appuntamenti domenica 7 settembre alle 18.30
Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo Due giorni di festa e riflessione per Alleanza Verdi e Sinistra a Giovinazzo In Villa Comunale spunti su presente e futuro dell'area progressista
Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito Chiavi di Bari a Francesca Albanese: Sinistra Italiana Giovinazzo polemizza con Sollecito La nota della segreteria guidata da Gaia Giannini
La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto della Regione Puglia per l'esercizio 2024 Enti locali La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto della Regione Puglia per l'esercizio 2024 Bilancio in equilibrio e gestione attenta delle risorse
Benedizione degli animali a Giovinazzo: tutte le FOTO
19 gennaio 2026 Benedizione degli animali a Giovinazzo: tutte le FOTO
Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
18 gennaio 2026 Giovinazzo in festa per i Fuochi di Sant'Antonio Abate: il programma completo
Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
18 gennaio 2026 Sant'Antonio Abate, in piazza Costantinopoli la benedizione degli animali e la performance di Giuseppe Palmiotto
L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
18 gennaio 2026 L'AFP Giovinazzo è tornata alla vittoria
Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione
18 gennaio 2026 Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione
La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5
18 gennaio 2026 La Jovis Natio vince e convince: battuta 5-2 l'Altamura C5
"Champions of tomorrow ", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
18 gennaio 2026 "Champions of tomorrow", in Inghilterra in evidenza la giovinazzese Fabiana Fusaro
Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate
18 gennaio 2026 Meteo Fuochi di Sant'Antonio Abate
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.