Vicenda chiavi di Bari a Francesca Albanese, interviene il sindaco di Giovinazzo

«La collega sindaca di Firenze, Sara Funaro, 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 a Francesca Albanese relatrice speciale dell'Onu. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La stessa Albanese che esprimendo solidarietà alla redazione della Stampa di Torino colpita da raid vandalici dei manifestanti ProPal 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐢: "Ma - ha aggiunto - al tempo stesso questo sia anche un monito alla stampa 𝐩𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨, 𝐩𝐞𝐫 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐞, 𝐬𝐞 𝐫𝐢𝐮𝐬𝐜𝐢𝐬𝐬𝐞𝐫𝐨 𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬𝐞𝐥𝐨, 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞"».Cosìsindaco di Giovinazzo, sulla vicenda delle affermazioni (infelici) della relatrice ONU all'indomani dell'assalto della galassia antagonista alla sede del quotidiana La Stampa a Torino. Francesca Albanese aveva ricevuto le chiavi della città di Bari dal sindaco metropolitano, Vito Leccese, ma Sinistra Italiana Giovinazzo aveva accusato l'amministrazione cittadina di essere assente alla cerimonia, al contrario di altre amministrazioni.«Francesca Albanese - scrive Sollecito - non solo svilisce i giornalisti, giudicandoli incapaci di fare il loro lavoro, ma li pone direttamente 𝐬𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐢 – che questo sia un monito. Vale la pena ricordare che i manifestanti urlavano: "𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐢 𝐮𝐜𝐜𝐢𝐝𝐨", 𝐨𝐩𝐩𝐮𝐫𝐞 "𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐢 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚". 𝐅𝐨𝐫𝐬𝐞 𝐥'𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐟𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐨 𝐨𝐝𝐢𝐨?Su questo punto vien fin troppo facile condividere le parole della Premier o di tutto il mondo filogovernativo che ha giustamente condannato le parole senza senso dell'Albanese. A me piace invece condividere le parole della sindaca di sinistra 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐅𝐮𝐧𝐚𝐫𝐨 ma soprattutto le parole del senatore del Partito Democratico 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐨 𝐒𝐞𝐧𝐬𝐢 che a proposito del "monito" lanciato dall'Albanese scrive: "𝐨𝐫𝐫𝐨𝐫𝐞".Se penso che sulla 𝐒𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐧𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 , giornalista sul campo, che ha descritto senza condizionamenti quanto avviene a danno dei Palestinesi, con professionalità e molto coraggio… beh, se penso che Francesca Albanese voglia giudicare col suo ditino implacabile giornaliste così direi che 𝐦𝐢 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐨' 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐠𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 - è la posizione condivisibile del primo cittadino giovinazzese -.Tutto ciò per dire che mesi fa ho scelto convintamente 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐢 𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞. Non giudico l'iniziativa del collega sindaco di Bari che aveva comunque il nobile fine di accendere un faro su 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐬𝐞.Tuttavia, 𝐬𝐞 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐦𝐢 𝐚𝐯𝐞𝐬𝐬𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐢 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐧𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐛𝐛𝐞. Ora una risposta è doverosa perché alcuni segnali su 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐬𝐮 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐞𝐫𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨, 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐥 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨».Quindi Sollecito, da sindaco e da letterato, spiega le ragioni della sua posizione: «𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨: non mi ha mai convinto il titolo del 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝟕 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, "𝐉'𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐞" uscito a novembre 2023. L'Albanese richiama il titolo di una famosa lettera pubblica di 𝐄́𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐙𝐨𝐥𝐚 (𝟏𝟖𝟗𝟖) 𝐬𝐮𝐥 𝐭𝐨𝐫𝐛𝐢𝐝𝐨 "𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐃𝐫𝐞𝐲𝐟𝐮𝐬" una condanna strumentale da parte dello Stato Francese di un innocente capitano di origine ebraica, Dreyfus, in un clima di opprimente antisemitismo. È evidente come l'Albanese volesse subito capovolgere le parti mettendo 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐜𝐜𝐮𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐢𝐥 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐞𝐜𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐍𝐞𝐭𝐚𝐧𝐲𝐚𝐡𝐮 𝐦𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐥𝐚 𝐬𝐟𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐛𝐫𝐚𝐢𝐜𝐚, quella sfera che fu indistintamente colpita da una ondata di antisemitismo che portò poi alla soluzione finale del Terzo Reich.𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨: il calembour viscido e, oserei dire, sadico 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐞𝐠𝐫𝐞, 𝐬𝐞𝐧𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐞 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨. È noto, infatti, come l'Albanese, ad ottobre scorso, rispondendo in una pubblica intervista alle posizioni di Liliana Segre (giustamente più cauta su alcuni aspetti della narrazione-Albanese) abbia detto: "𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐞̀ 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐡𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚, 𝐧𝐨𝐧 𝐯𝐚 𝐚 𝐟𝐚𝐫𝐬𝐢 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐬𝐮𝐭𝐨 𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐚, 𝐦𝐚 𝐝𝐚 𝐮𝐧 𝐨𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐨". E così in una sola frase ha umiliato una donna sopravvissuta alla Shoah privandola del diritto di testimonianza e, soprattutto, richiamando le famose pietre d'inciampo, quelle targhe di ottone poste dinanzi alle abitazioni delle vittime del nazismo, uccise o deportate.𝐋'𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 𝐡𝐚 𝐫𝐢𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨, 𝐨𝐫𝐦𝐚𝐢 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐟𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐦𝐨𝐫𝐨𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞. 𝐒𝐞 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐢 𝐫𝐢𝐩𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐜'𝐞̀ 𝐝𝐨𝐥𝐨.Solo gli sprovveduti vedono episodi dettati dal caso. Io ci ho visto un uso sapiente e consapevole delle parole, la teoria dell'eccesso, il sistema migliore per restare sulla cresta dell'onda mediatica.A mio modestissimo avviso - ha spiegato ancora il primo cittadino giovinazzese - persone con un uso così disinvolto di parole acuminate e quasi sempre divisive non intercettano il favore ed il plauso corale che è alla base del conferimento di una cittadinanza onoraria. Ed è ora di dirlo una volta per tutti: 𝐛𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐚𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐨𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐭𝐚. Il focus qui è il dramma Palestinese mentre questa isteria spinge la nostra attenzione sul personaggio Albanese e 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚. Vista la posizione pubblica di 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞 - ha sottolineato ancora Sollecito - 𝐦𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐯𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭𝐨𝐦𝐞𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ per il sindaco di Reggio Emilia, deriso ed umiliato davanti alla sua città sempre da 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞.Mi aspettavo un comunicato di solidarietà per la nostra cittadina onoraria Liliana Segre, anche lei 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞.Mi aspettavo un comunicato di solidarietà 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐞 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥'𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐞𝐬𝐞. E invece quel che ci assorda da sinistra è solo 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐛𝐚𝐫𝐚𝐳𝐳𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐦𝐮𝐭𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨», è la conclusione di Sollecito.