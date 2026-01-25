Giorgio Politi è il nuovo segretario di Sinistra Italiana Giovinazzo

Nella serata di venerdì 23 gennaio si è concluso il congresso cittadino diA chiudere i lavori una accorata relazione del consigliere comunale, il quale «ha illustrato e sintetizzato i principali punti emersi durante il congresso, svoltosi nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2025».La notizia è che la sezione di piazza Garibaldi ha una nuova guida: si tratta dioperaio di una importante multinazionale con sede in Germania, e rappresentante sindacale della FIOM CGIL. Politi prenderà il posto die per questo atto conclusivo del congresso cittadino sono arrivati a Giovinazzo il segretario provinciale della Terra di Bari, Mimmo Ferrante, il segretario del circolo del capoluogo, Gano Cataldo, e quello del circolo di Molfetta, Gabriele Vilardi.Nel corso della serata sono intervenuti anche la candidata alle elezioni regionali Silvia Rana e, per la segreteria nazionale, il responsabile della comunicazione di Sinistra Italiana, Nico Bavaro, che ha portato il saluto e il sostegno a nome di tutto il partito nazionale.A ribadire una compattezza ritrovata a sinistra, nella serata conclusiva erano presenti anche i consiglieri comunali di opposizione Girolamo Capurso (PrimaVera Alternativa), Filippo Cortese (Civica 22) e Gianni Camporeale (PD), insieme ai segretari cittadini del Partito Democratico di Giovinazzo Mimmo Brancato e di Civica 22, Nazareno Uva, che, tramite Daniele de Gennaro del direttivo di PrimaVera Alternativa, hanno espresso all'assemblea il loro augurio di buon lavoro al nuovo segretario.«Un momento di confronto - spiegano dal partito - partecipazione e unità che rafforza il radicamento di Sinistra Italiana a Giovinazzo e rilancia l'impegno politico e sociale sul territorio. Il neo segretario Giorgio Politi, nel suo intervento conclusivo, ha voluto innanzitutto ringraziare Gaia Giannini per il lavoro svolto, sottolineando come la sua figura sia stata in questi anni fondamentale per la crescita e il radicamento della sezione sul territorio. Nel suo intervento ha ribadito con forza - si legge ancora - che l'unità è la nostra principale forza, lanciando un appello chiaro e inclusivo a tutte le compagne e i compagni, così come alle forze politiche presenti, affinché si continui a costruire insieme un percorso condiviso, capace di dare risposte concrete alla comunità».