Sinistra Italiana Giovinazzo per il "NO" al referendum costituzionale

Appuntamento venerdì 13 marzo in Sala Marano

Giovinazzo - mercoledì 11 marzo 2026
Venerdì 13 marzo alle ore 18.30 Sinistra Italiana Giovinazzo ha organizzato un incontro-dibattito sulle ragioni del "NO" al referendum di riforma della magistratura, in programma i prossimi 22 e 23 marzo.

Nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II si discuterà di una riforma della giustizia che - secondo gli organizzatori - «rischia di compromettere l'autonomia della magistratura e l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Sarà un momento di confronto pubblico per capire cosa sta accadendo e perché è importante partecipare al voto».

Alla serata giovinazzese interverranno l'on. Marco Lacarra (PD), componente Commissione Giustizia della Camera, Ubaldo Pagano, consigliere regionale della Puglia del Partito Democratico, e Nico Bavaro della segreteria nazionale Sinistra Italiana.
Modera Eleonora Alessandra Adesso.
  • Sinistra Italiana Giovinazzo
  • Referendum Giovinazzo
