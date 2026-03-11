Sinistra Italiana Giovinazzo per il "NO" al referendum costituzionale

Venerdì 13 marzo alle ore 18.30ha organizzato un incontro-dibattito sulleal referendum di riforma della magistratura, in programma i prossimi 22 e 23 marzo.Nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II si discuterà di una riforma della giustizia che - secondo gli organizzatori - «rischia di compromettere l'autonomia della magistratura e l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Sarà un momento di confronto pubblico per capire cosa sta accadendo e perché è importante partecipare al voto».Alla serata giovinazzese interverranno l'on. Marco Lacarra (PD), componente Commissione Giustizia della Camera, Ubaldo Pagano, consigliere regionale della Puglia del Partito Democratico, e Nico Bavaro della segreteria nazionale Sinistra Italiana.Modera Eleonora Alessandra Adesso.