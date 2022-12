"Divina Commedia e Sacra Scrittura": la presentazione a Giovinazzo

Sarà presentato a Giovinazzo questa sera, 9 dicembre, il volume "Divina Commedia e Sacra Scrittura" di Antonio Calisi, diacono della Chiesa Cattolica di rito Bizantino della diocesi di Lungro.L'appuntamento è fissato per le ore 19.00 all'interno della chiesa di Maria SS del Carmine per un evento letterario organizzato dall'omonima confraternita. L'introduzione sarà affidata a Gaetano Masellis, avvocato e priore dello stesso pio sodalizio, mentre la presentazione sarà affidata alla prof.ssa Arcangela Illuzzi.Antonio Calisi è Diacono della Chiesa cattolica di rito bizantino dell'Eparchia di Lungro (CS) degli Italo-albanesi dell'Italia continentale, vive a Bari, con sua moglie Magda Pacillo, dove insegna Religione Cattolica al Liceo Classico Statale "Socrate". È Dottore in Sacra Teologia, laureato in Scienze Storico-Religiose all'Università "La Sapienza" di Roma. Maestro iconografo, dipinge icone secondo la tradizione bizantina che ha appreso dai suoi numerosi viaggi nei monasteri di Russia, Romania, Grecia e Monte Athos.Tra le sue pubblicazioni: Monachesimo ed iconoclastia, La partecipazione dei monaci al Concilio di Nicea II (787), Paolo, Apostolo di Cristo, Lo Spirito Santo in Cirillo di Gerusalemme, I difensori dell'icona: la partecipazione dei vescovi dell'Italia meridionale al Concilio di Nicea II (787).