Accesa la pubblica illuminazione sul cavalcaferrovia di via Daconto

Dopo le prove della serata di venerdì 14 giugno, finalmente da sabato 15 giugno ilè tornato ad essere illuminato. Nuove armature di ultima generazione sono state installate dagli operai su entrambi i lati del ponte, come non era mai accaduto prima.L'intervento va quindi a completare quanto già fatto nell'ultimo anno, con i lavori alla base dello stesso, iniziati nel marzo 2023 e che avevano visto operare in sinergia il Comune di Giovinazzo e Rete Ferroviaria Italiana. L'amministrazione comunale di Giovinazzo era riuscita ad intercettare un finanziamento didalla Regione Puglia, fondamentale per una ristrutturazione resasi più che mai necessaria per l'usura della struttura che sovrasta la linea ferroviaria adriatica.«Nelle prossime settimane - ci ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici,che personalmente aveva lottato per quel finanziamento - i tecnici inizieranno a tracciare la nuova rotatoria a valle del ponte, all'intersezione tra lo stesso e la strada che collega le provinciali 107 ed 88».