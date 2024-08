Riapertura calvalcaferrovia, ci siamo

Due notizie buone ed una interlocutoria per i giovinazzesi.Le due buone nuove sono la riapertura del, prevista finalmente per venerdì pomeriggio 9 agosto, a ridosso di 11 giorni di grandi eventi a Giovinazzo, e la possibilità di veder defluire il traffico in concomitanza con concerti, rassegne e sagre e nei giorni della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Secondo un primo cronoprogramma la chiusura avrebbe dovuto riguardare un periodo tra l'11 ed il 26 luglio scorso. Problemi personali dell'imprenditore a capo dell'azienda assegnataria e problemi di reperimento materiale hanno fatto slittare la riapertura di un paio di settimane.Scongiurato dunque il pericolo "tappo", come confermato dall'assessore ai Lavori Pubblici,, e dal suo omologo alla Polizia Locale,. La notizia interlocutoria è che la riapertura seguirà l'arrivo e l'installazione in queste ore della segnaletica verticale nei pressi della rotatoria, ma quest'ultima non sarà completata prima di settembre. Si resta in attesa infatti di materiale e di nuove illuminazioni a led.«Per una questione di visibilità stradale - ha quindi specificato l'assessore Depalo da noi raggiunto telefonicamente -, insieme ai tecnici, abbiamo convenuto apportare una modifica all'idea di realizzare un vero e proprio pagliaio tipico delle nostre aree. Sarà invece realizzato lo skyline di via Marina e del centro storico, un tratto ugualmente identificativo della nostra cittadina».Sono dunque salve le due settimane centrali di agosto, in cui in migliaia si riverseranno per le strade e sui lungomari di Giovinazzo. Fondamentale per l'afflusso del traffico veicolare in città la riapertura del ponte. Per vedere rifinita la rotatoria ci sarà tempo. Complessivamente, tra lavori ai piloni per stabilità della struttura, nuovo impianto di illuminazione, efficientato e ampliato, e nuova rotatoria alla intersezione tra le provinciali 107 e 88, il finanziamento intercettato è stato di 800mila euro.