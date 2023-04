Lavori all'illuminazione, chiuso in alcune fasce orarie il cavalcaferrovia di via Daconto

Continuano a buon ritmo i lavori per il consolidamento del, a Giovinazzo, iniziati da alcune settimane.Nelle scorse ore e per le prossime giornate sarà interdetto al transito veicolare in concomitanza con le operazioni che interessano le armature dei pali dell'illuminazione pubblica, che già era stata spenta. In una ordinanza sindacale, viene fatto divieto di chiusura del ponte in caso di pioggia, laddove il sottovia di via Bitonto dovesse allagarsi ed a sua volta restare chiuso.I lavori complessivi di manutenzione delammontano ad 800mila euro, intercettati dal Comune di Giovinazzo e di provenienza regionale. Dopo il consolidamento statico della base del ponte, si provvederà alla parte superiore, con lavori alla struttura, riammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, inserimento di una pista ciclabile.Le chiusure temporanee, fanno sapere da Palazzo di Città, interesseranno il ponte per alcune giornate, lo stretto necessario affinché la ditta appaltataria possa smontare le armature in totale sicurezza.