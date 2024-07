Cavalcaferrovia chiuso per due settimane per lavori alla rotatoria

Sono partiti nelle scorse ore i lavori per la realizzazione della, all'intersezione con l'asse che congiunge le provinciali 88 e 107.Per garantire la sicurezza degli operai impegnati nel cantiere, nonché per ridurre i tempi di conclusione dell'intervento,Sarà dunque possibile - fanno sapere dall'assessorato ai Lavori Pubblici - utilizzare altre vie d'accesso alla città: Cola Olidda per chi arriva da Nord, il sottovia di via Bitonto per chi arriva a Giovinazzo dai comuni dell'entroterra e da Sud e la ex strada statale 16 adriatica per chi giunge da Santo Spirito. Si completerà così un'opera per cui gli amministratori giovinazzesi, Depalo in testa, avevano intercettato 800mila euro dalla Regione Puglia. La prima parte del cantiere aveva riguardato il rafforzamento dei piloni che sorreggono il ponte, poi si era passati nei mesi scorsi ad una nuova illuminazione, con l'efficientamento totale dell'impianto.«Spesso non è possibile determinare l'inizio di un intervento che ha delle tempistiche che sono anche influenzate da autorizzazioni, finanziamenti ed altri aspetti tecnici - ci ha detto l'assessore-. Partendo da questo assunto, cercheremo in ogni modo di rispettare i tempi e ringraziamo sin da ora la cittadinanza e gli automobilisti per la pazienza che avranno, pur nella consapevolezza che si lavora per migliorare sempre di più la nostra città».