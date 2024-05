Cavalcaferrovia, iniziata l'installazione dei pali dell'illuminazione

Proseguono i lavori alDopo la prima fase, iniziata nel febbraio del 2023, durante cui il Comune di Giovinazzo, in accordo con Rete Ferroviaria Italiana, ha consolidato la base del ponte in cemento armato, rinforzando le parti ammalorate dal tempo, in questi giorni si è passati all'installazione della nuova illuminazione pubblica sul cavalcaferrovia.Per quasi un anno è rimasto spento, fase necessaria - ci aveva ricordato l'assessore ai Lavori Pubblici,- al rifacimento dell'intera linea ed all'efficientamento della stessa. Questa volta i pali dell'illuminazione saranno, secondo progetto, installati su ambo i lati e le armature saranno in grado di contenere punti luce a led che rispondono ai più moderni requisiti di illuminotecnica.I fondi per i lavori al ponte (800mila euro circa) erano stati intercettati in Regione Puglia dallo stesso assessore Depalo e sotto la spinta dell'allora consigliere regionale Domenico Damascelli, all'epoca dell'esecutivo cittadino guidato da Tommaso Depalma. L'appalto era stato quindi stato assegnato per 609.544,60 euro, con ribasso del 6,80%, per la cifra complessiva diI lavori ala base sono stati eseguiti dalla Tecnostrade del geometra Francesco Avella, società di Ruvo di Puglia.Il completamento del progetto prevede una rotatoria alla discesa del ponte, prima di imboccare la strada di collegamento tra le provinciali 107 ed 88 che portano rispettivamente a Terlizzi e Bitonto. Quella rotatoria, ci è sempre stato detto da Palazzo di Città, sarà realizzata rappresentando qualcosa che abbia un legame col territorio. Al momento della presentazione del progetto si era infatti pensato ad una sorta di "pagliaio" in scala.