Cavalcaferrovia, il punto della situazione

Sono diverse le richieste giunteci in redazione sullo stati dei lavori al(in foto il sindaco ad inizio cantiere, ndr). Il cantiere, va ricordato, era partito grazie a fondi regionali che ammontano aintercettati dalla precedente amministrazione comunale ed interessa anche RFI.Molti cittadini ci hanno chiesto quando saranno completati i lavori e così abbiamo voluto sentire l'assessore ai Lavori Pubblici,che ci ha così risposto: «Voglio rassicurare tutti che i lavori e l'analisi delle criticità del progetto non sono affatto fermi. In questo periodo i tecnici comunali e di Rete Ferroviaria Italiana si stanno confrontando e stanno analizzandoovvero di cavi sopra e sotto la superficie. Inoltre si sta sviluppando un progetto organico per effettuare i lavori su una linea di grande importanza non solo regionale, ma anche nazionale, con l'introduzione, verosimilmente, diStiamo anche predisponendo - ha spiegato Depalo - un piano per lavorare in massima sicurezza con teli che evitino ogni pericolo di caduta calcinacci sulla linea. Sono attività - vorrei specificare ai cittadini ed alle cittadine - affatto secondari ed anzi preliminari allo sviluppo dell'opera, essenziali per garantire standard di sicurezza a lavoratori e viaggiatori.Una buonissima notizia - ha proseguito Depalo - arriva invece dall'sopra il cavalcavia, che so fa scalpitare molti. Stiamo attendendo la fornitura dei materiali, pali ed armature, nonché la nuova cablatura per la pubblica illuminazione, facendolo tornare alla sua massima efficienza, come d'altronde è previsto nel progetto da noi presentato. Ho ragione di credere che questa fase legata all'illuminazione possa essere completata entro l'estate. Infine - ha concluso l'assessore ai Lavori Pubblici - nelle prossime settimane i tecnici inizierannoai piedi del ponte per chi viene da Terlizzi e da Bitonto. Ripeto ai miei concittadini quanto detto anche di recente: tutto ciò che sembra in stand-by non lo è. Si tratta di fasi assolutamente fondamentali per la sicurezza del progetto. Presto avremo un'opera completamente rinnovata e messa in sicurezza».