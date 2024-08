Riaperto al transito veicolare il cavalcaferrovia di via Daconto - LE FOTO

Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione, il cavalcaferrovia di via Daconto è stato riaperto al traffico veicolare dalle ore 14.30 di oggi, venerdì 9 agosto. Rispettati gli impegni presi dall'impresa appaltataria e dagli amministratori dopo lo slittamento dal 26 luglio scorso. La chiusura al traffico veicolare si era resa necessaria dall'11 luglio per permettere la realizzazione della rotatoria alla convergenza tra la provinciale 107 e la provinciale 88.L'opera sarà completata dopo la pausa feriale, dopo l'installazione di nuova illuminazione performante a led e la segnaletica verticale. Sarà inoltre installata all'interno della rotatoria un profilo di via Marina tagliato al laser.Le nostre foto documentano lo stato dell'arte ad oggi. La riapertura del ponte concederà respiro ad altre arterie e aiuterà a gestire meglio il traffico nel periodo di festa che partirà da questo fine settimana e si protrarrà sino al 21 agosto.