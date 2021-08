Il teatro nazionale dei burattini a Giovinazzo fino a domenica 29 agosto

L'incanto dei burattini travalica il tempo e le generazioni e quel piccolo miracolo che si ripete ogni sera rinnova lo stupore nei più piccoli e rappresenta una sorta di calamita. Impossibile non restarne affascinati.Resterà fino a domenica 29 agosto, all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella",un giovane eppure già espertissimo esponente di una nobile arte, erede di un'antica tradizione.Gli spettacoli ogni sera sono tre: alle 19.00, alle 20.00 e l'ultimo alle 21.00, diversi tra loro e in queste settimane hanno attirato decine di bambini e bambine e tanti genitori e nonni assai divertiti.Si tratta di un'oretta di grande relax, che sembra cristallizzare il tempo. Le foto dei piccolini di oggi, assorti nel seguire le vicende narrate, potrebbero essere sovrapposte a quelle di un tempo, magari in bianco e nero. Non cambia nulla. Restano invece intatti emozioni e sorrisi.