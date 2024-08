Torna a Giovinazzo il Teatro Nazionale dei Burattini di Alessio Sasso

Il loro fascino resta immutato. Passano le generazioni, la digitalizzazione avanza, ma l'incanto dello spettacolo dei burattini non cambia, soprattutto per i più piccoli, ma non solo per loro.Torna a Giovinazzo, dal 24 al 31 agosto, il Teatro Nazionale dei Burattini di Alessio Sasso. Spettacoli ogni sera all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella" alle 19.00, 20.00 e 21.00, ma qualche leggera variazione potrebbe esservi in base all'affluenza. I posti a sedere costano 2 euro per grandi e piccini e ne vale davvero la pena, perché ci si diverte, si ride molto e si aiuta gli artisti a perpetuare una lunga tradizione che non può e non deve scomparire.