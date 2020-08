Teatro dei burattini fino al 25 agosto in Villa Palombella

L'incanto e la meraviglia sono caratteristiche che appartengono ai bambini, ma che caratterizzano anche quegli adulti che sono capaci di guardare oltre la realtà e vogliono stupirsi con la bellezza delle piccole cose.A loro si rivolge il T, che, dopo il grande successo dell'anno scorso in Piazzale Leichardt, è tornato da martedì 11 agosto ad animare le serate di tanti bimbi giovinazzesi e delle loro famiglie, desiderosi di appassionarsi alle buffe storie di Pulcinella ed i suoi amici.Quest'anno gli spettacoli hanno come cornice la rinnovata e centralissima Villa Comunale intitolata a Giuseppe Palombella ed ogni sera propongono una trama diversa, capace di catturare l'attenzione di tutti e strappare un sorriso innocente, con le rocambolesche avventure, gli ironici giochi di parole e le simpatiche battute dei piccoli pupazzi di legno in scena.I burattini di Alessio Sasso saranno l'intrattenimento di bambini ed adulti in Villa Comunaleo con spettacoli, sempre differenti tra loro, in tre fasce: