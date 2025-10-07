A Giovinazzo la presentazione della biografia aggiornata di Honoré de Balzac

Sabato 11 ottobre, alle ore 19.00, alla Sala San Felice di Giovinazzo, sarà presentato il libro deldal titolo(Editori Laterza).A dialogare con l'autore saranno il sindaco di Giovinazzo,, e la giornalista di Repubblica Bari,La cittadinanza è invitata, ingresso libero.«Concediamoci un sabato letterario approfondendo la figura di uno dei più grandi romanzieri della letteratura di tutti i tempi - spiega il sindaco Michele Sollecito - Quella che sarà presentata sabato è una biografia aggiornata e di godibilissima lettura scritta da uno degli studiosi più importanti di Honoré de Balzac, il prof. Francesco Fiorentino, professore emerito di Letteratura Francese all'Università degli Studi di Bari, che da cinquant'anni studia colui che è stato definito il padre del realismo letterario della Francia del XIX secolo per la sua straordinaria capacità di descrivere la società del tempo con un approccio quasi sociologico».