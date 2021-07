Francesco Fiorentino presenta a Giovinazzo il suo "Futilità"

Oggi, 16 luglio, alle ore 20.00, alladi Giovinazzo, si terrà la presentazione del romanzo "Futilità" del francesista(ed. Marsilio). Dialogherà con l'autorevicesindaco di Giovinazzo, mentre le letture saranno a cura di Teresa Lussone.napoletano, dopo aver vissuto a Venezia, vive a Bari dove ha insegnato Letteratura Francese all'Università degli Studi di Bari 'A. Moro'. Tra i suoi saggi pubblicati in Italia e in Francia, si segnalano le monografie su Balzac (ed. Laterza), su Molière (ed. Einaudi) e sul teatro del Seicento (ed. Laterza). Ha recentemente curato l'edizione italiana del teatro di Molière (ed. Bompiani) e sta preparando un'edizione di romanzi libertini sempre per Bompiani. Per Marsilio ha diretto la collana di classici francesi «I fiori blu» e con Carlo Mastelloni ha pubblicato due romanzi polizieschi:' Il filo del male' e 'Il sintomo'.«Come si può leggere nella quarta di copertina di "Futilità"– commenta Michele Sollecito – si tratta di un romanzo sul malessere che coglie il protagonista, Ugo, professore che insegna Storia dell'Arte all'Università, la paura dell'invecchiamento come crepuscolo della seduzione. Non voglio anticipare molto del romanzo per preservare l''attesa, posso solo dire che c'è Parigi, il demone del dongiovannismo, la rappresentazione senza sconti della mondanità intellettuale, l'Italia degli anni '90 che cambia nel passaggio tra prima e seconda Repubblica, da Occhetto a Berlusconi, dinanzi ad una generazione di intellettuali di mezza età che si rifiuta di diventare adulta, rifugiandosi nella futilità. Sarà una serata interessante».