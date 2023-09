Francesco Fiorentino presenta a Giovinazzo ‘Cinque giorni fra trent’anni‘

La storia

Sarà presentato mercoledì 27 settembre, alle ore 19.00, alla Vedetta del Mediterraneo di Giovinazzo, il libro didal titolo(Marsilio Romanzi).L'introduzione sarà a cura del sindaco,mentre a dialogare con l'autore sarà la giornalistaRoberta, Emilia, Lea, Elvira, Ada e Carla sono le protagoniste dei sei pannelli che compongono questo romanzo di università e di amori. Sono state amiche e rivali, hanno studiato insieme – o comunque si sono incrociate –, hanno condiviso passioni, assemblee, seminari. Corpi e stanze. Dalla prossimità della giovinezza sono passate, senza forse rendersene conto, senza in fondo sceglierlo, alla vita adulta. Quando il romanzo comincia, sono passati trent'anni. Le illusioni del Sessantotto sono definitivamente smarrite, ma resta loro una tenace resistenza all'aspra indifferenza dell'età adulta., napoletano, ha insegnato Letteratura Francese all'Università di Bari, dove è professore emerito. Tra i suoi saggi pubblicati in Italia e in Francia, si segnalano le monografie su Balzac (Laterza), su Molière (Einaudi) e sul teatro del Seicento (Laterza). Ha curato l'edizione italiana del teatro di Molière (Bompiani) e sta preparando un'edizione di romanzi libertini (Bompiani). Per Marsilio ha diretto la collana di classici francesi «I fiori blu» e, insieme a Carlo Mastelloni, ha pubblicato due romanzi polizieschi: Il filo del male (2010) e Il sintomo (2014). Nel 2021, sempre per Marsilio, è apparso il romanzo Futilità.