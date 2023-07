A Giovinazzo la Festa esterna in onore del Sacro Cuore di Gesù: il programma

È festa a Giovinazzo per il Sacro Cuore di Gesù, una delle ricorrenze religiose più attese in città.Quest'oggi, domenica 2 luglio, ci sarà la festa esterna, dopo il lungo programma liturgico e popolare dipanatosi in queste ultime settimane, organizzato dall'Associazione Maschile del Sacro Cuore di Gesù, guidata dal presidente John Rutigliano, sotto il coordinamento di don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino.Quest'oggi il programma prevede la santa messa delle 8.30, mentre alle 9.15 ci sarà il giro della città della Bassa Musica "L'Armonia molfettese" ad annunciare alla gente l'inizio della festa.Alle 10.30 celebrazione eucaristica officiata dal parroco di Sant'Agostino, don Cesare Pisani, con la partecipazione dei membri dell'Associazione Maschile del Sacro Cuore di Gesù e degli iscritti all'Apostolato di Preghiera.Alle 19.00 la messa vespertina, con la partecipazione delle Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù di Molfetta. Al termine avrà luogo la processione per le strade della città dell'effigie del Cuore di Gesù, con l'accompagnamento musicale affidato all'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" ed alla Bassa Musica "L'Armonia molfettese". Al rientro il solenne canto del "Te Deum" con benedizione dei fedeli in piazza Sant'Agostino.Dopo la partenza da piazza Sant'Agostino, la statua del Sacro Cuore di Gesù attraverserà via Marconi, via Piscitelli, via Cairoli, via Torino, via D'Azeglio, prima di imboccare via Marconi sulle spalle dei portatori. Successivamente i passaggi in via Sasso, via Gioia ed in piazza Vittorio Emanuele II (lato San Domenico), per risalire poi da via Cappuccini, via Marziani e via Balilla, prima del rientro a Sant'Agostino, dove, sul sagrato, sarà cantato il Te Deum.I fuochi pirotecnici, per accordi con l'amministrazione comunale, visto il concomitante svolgimento della rassegna Porto Rubino in Cala Porto e sul Lungomare Marina Italiana, si svolgeranno in località Trincea lunedì 3 luglio e saranno affidati alla Senatore Fireworks di Cava de' Tirreni.