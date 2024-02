A Giovinazzo il funerale del Carnevale

Termina quest'oggi, martedì Grasso 13 febbraio, il periodo carnascialesco e si entrerà da domani, secondo il calendario liturgico della Chiesa cattolica, nella Quaresima con la celebrazione delle Ceneri.A Giovinazzo ci sono però ancora 24 ore o poco meno per far festa. Secondo il cartellone di eventi organizzati dall'associazione Xenia, in collaborazione con Chiamata di Scena e "Ichnos Studio" di Vicky Depalma, questo pomeriggio si terrà il Funerale del Carnevale.Il programma prevede il ritrovo di bimbe e bimbe in maschera con genitori e nonni alle 17.00 in piazza Vittorio Emanuele II. La festa di chiusura del Carnevale sarà animata dalla Bassa Banda Città di Giovinazzo ed il "rito laico" prevede la sepoltura diin persona in Cala Porto, tra sorrisi e scherno. L'evento è stato organizzato con il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Sarà festa prima del periodo di Quaresima, che si aprirà nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi alla mezzanotte di oggi con l'uscita e la processione della Croce dalla chiesa del Purgatorio a Molfetta.