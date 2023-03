A Giovinazzo il 17 marzo sarà festa per San Patrizio

è stato un vescovo e missionario irlandese, di origini scozzesi, nato col nome di Maewyin Succat, vissuto tra il IV ed il V secolo d.C. È venerato sia dalla Chiesa cattolica, sia dagli ortodossi ed assieme ai Santi Columba e Brigida è il patrono dell'Irlanda.In quel Paese il 17 marzo è festa nazionale, ma anche in molte città italiane il culto del Santo si è sviluppato, prima tra tutti Orvieto. Al suo nome però nei decenni è stata associata una festa del tutto laica, con fiumi di birra che scorrono e tanto divertimento.Così alcuni commercianti di Giovinazzo, con la collaborazione dell'assessorato alla Cultura e Turismo, hanno organizzato per venerdì 17 marzo,, nel borgo antico, una serata con buona birra artigianale e street food in piazza San Salvatore. Si parte alle 19.00 con musica e animazione curata da Gianluca Gadaleta e poi alle 20.00 ci sarà il concerto della Tribute Band degli U2, i Twilight.Al termine, un altro momento di intrattenimento musicale che chiuderà la serata.E quel fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti. Domenica 19 marzo, infatti, a Giovinazzo saranno allestiti i tradizionali altarini di San Giuseppe all'interno di garage e abitazioni di alcune famiglie. Un rito che nei prossimi anni, una neonata associazione di commercianti intende mappare, "istituzionalizzando" una tradizione antica che non deve morire.