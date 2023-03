Piazza San Salvatore in festa per San Patrizio

C'era tanta gente ieri sera, 17 marzo, in una piazza San Salvatore vestita di verde per festeggiare San Patrizio.L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Giovinazzo, nata dall'idea di alcuni ristoratori giovinazzesi, ha radunato nel centro storico diverse decine di persone, pronte a sorseggiare birra ed a mangiare buon cibo di strada, un connubio perfetto tra tradizione irlandese e cucina italiana.Ne è venuta fuori una serata piacevole, nonostante i 4° sul termometro, una serata animata dalla tribute band degli U2, i Twilight, capaci di tenere incollati per oltre un'ora i fan del celeberrimo gruppo di Belfast. Tra i pezzi più gettonati le immortali "One" e "Sunday Bloody Sunday", col suo carico drammatico di una storia che non dovrà più ripetersi.È stata dunque festa, dopo quelle riuscite di Carnevale e San Valentino, e prima delle iniziative che domenica porteranno in piazza Vittorio Emanuele II tanta gente per omaggiare i papà nella giornata dedicata a loro.