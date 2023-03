Festa di San Patrizio in piazza San Salvatore

Alcuni commercianti giovinazzesi hanno deciso di far festa questa sera, in onore di, mutuando una tradizione irlandese. E sarà festa per grandi, con birra e street food, ma anche per i più piccoli.In una piazza San Salvatore illuminata di verde, nel cuore del centro storico giovinazzese, si parte alle 19.00 con l'animazione per bambini e bambine curata dal gruppo Ramè. Poi a seguire partirà la somministrazione di hot dog, pulled pork e coni fritti di mare, con fiumi di birra che scorreranno come nella tradizione popolare legata a questa festività irlandese.Infine ci sarà intorno alle 20.30 il concerto deitribute band degli U2, che farà cantare e ballare i presenti.L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo.