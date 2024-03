A Giovinazzo sarà festa per San Patrizio

Dopo il successo della prima edizione, alcuni ristoratori giovinazzesi hanno deciso di riproporre anche quest'anno l'evento in onore dimutuando l'antica tradizione irlandese in onore del santo patrono.animazione e street food in piazza San Salvatore e a seguire il concerto dei 'Killerkom', Tribute Band di Vasco Rossi. L'evento è patrocinato dalE sarà festa per adulti e bambini con birra e street food. Per l'occasione, nel cuore del centro storico di Giovinazzo, sarà illuminata di verde come vuole la tradizione. Alle 18.00 si inizia con l'animazione per bambini e bambine curata dall'agenzia Ramè. Poi sarà la volta della degustazione con la somministrazione di hot dog, pulled pork, coni fritti di mare e crêpes.In serata, intorno alle 20.30, il pubblico potrà assistere al concerto dei 'Killerkom', tribute band di Vasco Rossi. Giovinazzo continua ad offrire eventi anche fuori dal cartellone estivo con i ristoratori sempre attivi per proporre eventi durante l'inverno.«In attesa del cartellone estivo al quale stiamo già lavorando,rappresenta un evento fuori stagione che, stando al successo dell'edizione dello scorso anno, si propone tra le iniziative che animeranno la città prima dell'estate - spiega l'assessore al Turismo e alla Cultura,- Così facendo, manteniamo una programmazione di eventi anche in questo periodo dell'anno e attiriamo visitatori in città grazie, soprattutto, all'intraprendenza e alla collaborazione delle nostre attività commerciali. La sinergia tra pubblico e privato si conferma una strategia vincente ed attrattiva».