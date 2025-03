In piazza San Salvatore c'è la festa di San Patrizio

Torna a Giovinazzo l'appuntamento annuale con i festeggiamenti in onore di San Patrizio, protettore d'Irlanda.La terza edizione, organizzata da commercianti ed esercenti locali, si svolgerà quest'oggi, domenica 16 marzo, come da copione in piazza San Salvatore, nel centro storico.Si parte dalle ore 18.00 con tanta musica, il dj set di Enzo Farinola e Grimilde Voice, fiumi di birra nella migliore tradizione, cibo di strada a km zero e gadgets da regalare. Non mancherà l'intrattenimento per bambini con giochi a tema e tanto divertimento con Lucilla.