Musica, cibo e tanta birra: festa a Giovinazzo per San Patrizio - FOTO

8 foto San Patrizio 2024

La luce verde ad illuminaredal tramonto. Giovinazzo ha ospitato ieri sera, domenica 17 marzo, la seconda edizione della festa popolare per, voluta dalle associazioni di commercianti e ristoratori giovinazzesi e patrocinata dal Comune di Giovinazzo.Prima l'animazione per i più piccoli curata dall', poi il cibo di strada e la birra che hanno condito ed annaffiato una serata di puro divertimento, a cui ha fatto seguito il concerto dei', tribute band di Vasco Rossi. Tra una crepes ed un panino, un sorso di birra ed un sorriso, la gente arrivata anche dai comuni viciniori ha potuto cantare i successi del cantautore emiliano, innamorato della Puglia e di recente omaggiato di un Uovo di Pasqua aerografato realizzato da Nicola Giotti.Una festa semplice ed al contempo coinvolgente che vi raccontiamo attraverso alcuni scatti di, che testimoniano il grande successo della rassegna. In piazza San Salvatore erano in centinaia ed in generale ieri sera Giovinazzo è apparsa molto viva. Così la ricorrenza di San Patrizio sembra aver fatto breccia soprattutto nei più giovani.