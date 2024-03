Birra e street food per San Patrizio: festa in piazza San Salvatore

Questa sera, domenica 17 marzo, a partire dalle 18.00, Giovinazzo si vestirà di verde per festeggiare San Patrizio, patrono d'Irlanda. Animazione e street food sono previste in piazza San Salvatore. Poi, a seguire, si terrà il concerto deitribute band di Vasco Rossi. L'evento è patrocinato dal Comune di GiovinazzoPer l'occasione la piazza del borgo antico sarà illuminata di verde come vuole la tradizione. Il programma prevede dalle 18.00 uno spazio per i più piccoli e l'animazione curata dall'agenzia Ramè. Ed in piazza San Salvatore si potranno degustare tanti buoni cibi di strada, con la somministrazione di hot dog, pulled pork, coni fritti di mare e crêpes.In serata, intorno alle 20.30, il pubblico potrà assistere al concerto dei 'Killerkom', tribute band di Vasco Rossi, un momento di festa collettiva in cui i presenti potranno ripercorrere la carriera del cantautore di Zocca.A collaborare alla riuscita della rassegna, al suo secondo anno, ci sono i ristoratori giovinazzesi che vorrebbero sempre più eventi destagionalizzati. Una lunghezza d'onda su cui sembra sintonizzata l'assessora al Turismo, Cristina Piscitelli.