65 anni di Anffas, le iniziative anche a Giovinazzo

Una campagna di sensibilizzazione sociale a carattere nazionale è stata presentata dall'e della XVI Giornata delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo. Questo lo slogan dell'evento : "Con Anffas, da 65 anni, per costruire insieme una nuova società inclusiva, con pari diritti e opportunità, libertà di scelta e qualità di vita per tutte e per tutti."Per queste due importanti ricorrenze il 28 marzo, presso la sede associativa Anffas sita in via Alcide De Gasperi 41/43 a Giovinazzo, si è svolta l'iniziativa "Open Day – porte aperte all'inclusione sociale". L'associazione ha promosso un evento online con una diretta Facebook dedicata all'informazione, con l'obiettivo di far conoscere sempre di più le attività svolte sul territorio e di demolire pregiudizi e stereotipi e fare cultura e sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo. Si è trattato di un momento di confronto importante e significativo per il futuro di tutte le persone con disabilità. Nel collegamento da computer su piattaforma digitale con circa cinquanta realtà tra associazioni, cooperative e fondazioni a marchio Anffas, lo staff di Giovinazzo, durante il suo intervento online, ha presentato il progetto in atto. Attenzione puntata su progettualità che mirano al raggiungimento di una maggiore autonomia e indipendenza dei ragazzi con disabilità seguiti dai volontari; nel corso della diretta è stato anche illustrato il servizio S.A.I. (Servizio-Accoglienza-Informazione) che è in corso di svolgimento. Il Sindaco Michele Sollecito ha partecipato all'iniziativa intervenendo per affermare l'attenzione che l'amministrazione comunale da lui guidata rivolge all'impegno quotidiano che l'Anffas mette in campo. «Ringrazio il sindaco esprimendo sincera gratitudine –ha affermato il presidente Michele Lasorsa. Il mio impegno di presidente dal 1990 ha avuto come obiettivo preciso l'attenzione verso gli ultimi, sempre, ogni giorno e lo dimostro concretamente nel mio quotidiano con semplicità e umiltà; chi mi conosce sa cosa intendo dire. Il mio augurio è che diminuisca la cattiveria, ci siamo illusi che il covid ci avrebbe reso più umani, purtroppo, non è avvenuto ciò. Il mio pensiero è sempre rivolto alle persone fragili, agli ultimi ai quali dobbiamo rivolgerci sempre con gentilezza e attenzione. Mi auguro che la festività della Pasqua sia una festa di pace nel cuore, di unità e aiuto verso il prossimo, ne abbiamo davvero bisogno».Il presidente invita tutti a partecipare all'appuntamento con la campagna Anffas di sensibilizzazione sociale in occasione della festività della Pasqua.Domenica 2 aprile, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, come ogni anno, la mattina della Domenica delle Palme, lo staff dei volontari Anffas e il presidente Michele Lasorsa incontreranno soci e simpatizzanti presso il gazebo allestito sotto il porticato del Comune di Giovinazzo, per l' iniziativa "A Pasqua fai volare la solidarietà ". Si potranno ritirare le uova di Pasqua a fronte di un contributo di 12 euro. I volontari Alfonso Lasorsa, Emma Binetti, Nicoletta Girolamodibari e Rita Orlando augurano Buona Pasqua rivolgendo a tutti un loro pensiero "Chi dona, anche semplicemente un po' del proprio tempo, diventa una piccola matita che sta scrivendo e inviando una lettera d'amore al mondo".