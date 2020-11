Il numero di residenti a Giovinazzo attualmente positivi al Covid è salito a 34. Lo ha fatto sapere il Sindaco Tommaso Depalma tramite una breve nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 2 novembre. Non è stato invece comunicato, per il momento, il dato relativo alle persone in isolamento domiciliare.«In questa fase continuiamo ad annoverare diversi contagi fra familiari, intere famiglie purtroppo sono risultate positive» ha spiegato il primo cittadino. «In attesa di nuove disposizioni annunciate dal Governo non possiamo che raccomandare prudenza e il rispetto delle regole per cercare di sfuggire al contagio. A tutti i nostri concittadini contagiati auguriamo di uscire presto da questa situazione senza alcun problema di sorta» ha concluso, annunciando ulteriori aggiornamenti a breve.