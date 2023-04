2hands Giovinazzo tra i banchi di scuola per l'educazione ambientale

Sostenendo fortemente che una delle forme di sensibilizzazione ambientale più efficace sia quella fatta tra i banchi di scuola,ha realizzato una serie di incontri con le scuole dell', inseriti nella progettazione Erasmus "Adriatic Heroes Day" in collaborazione con Agenzia Giovani e InCo Molfetta.Gli incontri sono stati tre per ciascuna scuola.Nel primo, dopo la presentazione dell'associazione, si è svolta un'attività di raccolta dei rifiuti nel giardino scolastico; i bambini li hanno raccolti e accumulati in un un bustone comune senza differenziare.Nel secondo incontro, i bambini hanno imparato a riconoscere i vari tipi, plastica, vetro, carta, organico, indif. e rifiuti speciali.Dopo è stato proposto un quiz dove veniva chiesto loro a quale mastello fosse abbinato il rifiuto.Nel terzo incontro si è spiegato il funzionamento della compostiera e il riciclo dei rifiuti organici, questo perché (in teoria) ogni scuola dovrebbe avere alla fine di tutto una propria compostiera.Durante le attività, i bambini sono stati entusiasti di mettersi alla prova attraverso giochi legati alla tematica ambientale e alla raccolta differenziata e, per tutto il tempo, sono stati accompagnati dai nostri volontari e dalle insegnanti.«I bambini - spiegano da 2hands Giovinazzo - sono apparsi molto preparati rispetto a come lo eravamo noi a quell'età, è apprezzabile che ci sia già questa sensibilità.Lo svolgimento delle attività all'aperto, nei giardini delle scuole, ha anche aiutato i bambini a divertirsi di più e svolgere con più leggerezza queste attività».A completamento del progetto, in concomitanza con ladel 22 aprile, le scolaresche sono state coinvolte in una operazione di pulizia in zona Camping Campofreddo, dove si sono potute rendere pratiche le nozioni apprese durante la parte teorica.La pulizia ha portato alla rimozione di ben, davanti agli occhi appagati dei bambini, la generazione che sente sempre più forte la responsabilità di impegnarsi nel cambiamento.- si legge in una notaè consapevole che la sensibilizzazione fatta nelle scuole funga da filtro per arrivare nelle case dei più grandi che, magari, ascoltando le parole dei propri figli appassionati, potranno migliorare le loro abitudini e consegnar loro un mondo più sostenibile».