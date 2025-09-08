Segnaletica ciclovia abbattuta. <span>Foto Nicola Miccione</span>
Ciclovia Giovinazzo-Molfetta: altri due pali della segnaletica verticale abbattuti

Uno era stato già ripristinato

lunedì 8 settembre 2025
Continuano i problemi lungo il primo tratto della ciclovia che collega Giovinazzo a Molfetta. Un palo della segnaletica verticale, abbattuto appena inaugurato il tratto alle spalle del cimitero comunale, è stato di nuovo travolto, non sappiamo se da un'auto o da un camion.

Purtroppo una situazione simile si è verificata a poche decine di metri anche lungo la ex strada statale 16 adriatica, oggi prolungamento di via Molfetta. Una situazione che si ripete sovente per via dell'intenso traffico lungo l'arteria e per lo scarso controllo che c'è nella zona del lungomare di Ponente.

L'amministrazione comunale di Giovinazzo ripristinerà tra qualche giorno i pali della segnaletica verticale, così come accaduto sul lungomare Marina Italiana, nella zona di Corso Principe Amedeo, su viale Moro, solo per citare alcuni casi. Purtroppo in molti casi per queste situazioni non paga nessuno.
