AFP Giovinazzo
Hockey

WSE Trophy, ottimo pareggio dell’AFP Giovinazzo in Francia

Finisce 2-2 l’andata degli ottavi di coppa contro l’H.C. La Vendeenne

Giovinazzo - domenica 16 novembre 2025 9.05
C'era grande attesa per il ritorno sul palcoscenico europeo dell'AFP Giovinazzo e, dopo 13 anni di assenza, la squadra pugliese non ha tradito questa attesa. Nell'andata degli ottavi di finale del World Skate Europe Trophy il La Vendeenne e l'AFP Giovinazzo hanno pareggiato 2-2.

Alla Salle de l'Angelmière di La Roche-Sur-Yon, mister Depalma può schierare nuovamente capitan Amato dopo l'assenza per le noie ripresentatesi alla caviglia già infortunata; assieme a lui partono titolari Dangelico, Clavel, Cardoso e Mura in look total green. Tra gli avversari figura l'ex Balmaceda, che nel lontano 2017 ha vestito la maglia biancoverde solo per qualche mese, allenato proprio da Depalma.

Al 7' cartellino blu per Clavel. La prima rete del match al 17' per mano del giocatore della Nazionale francese Gefflot e si va al riposo col vantaggio di misura dei rossoneri.

Ad inizio ripresa subito cartellino blu per Allanic. Poi l'inerzia della gara cambia al 4': pareggia Mura sottoporta e appena 20" dopo si ripete per un uno-due micidiale che ribalta il match. Al 13' la squadra di casa riesce a pareggiare i conti ancora con Gefflot. Nel finale cartellino blu per Cardoso ma gli ospiti reggono e il primo round del turno ad eliminazione diretta finisce 2-2.

L'AFP Giovinazzo torna dai Paesi della Loira con un ottimo pari, forse persino insperato, contro la prima in classifica del Nationale 1 Elite francese. Tra due settimane il ritorno al PalaPansini, al quale si può guardare con maggior fiducia ma certo senza abbassare la guardia. Servirà inevitabilmente un'altra grande prestazione e tutto il supporto della tifoseria giovinazzese.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
