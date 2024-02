A fine marzo a Giovinazzo il Trofeo Apulia di pattinaggio a rotelle

Powered by

Le rotelle sono nel DNA dei giovinazzesi. Non solo hockey su pista, con la gloriosa AFP, ma anche, che dal 27 al 30 marzo organizzerà al PalaPansini ilDi si tratta di un trofeo nazionale di pattinaggio artistico a rotelle per le categorie. Le specialità in cui si gareggerà a Giovinazzo sono il Libero, la Solo Dance, e poi le affascinanti sfide "Coppie Danza" e "Coppie Artistico".L'evento è sotto l'egida dellae gode del patrocinio del Comune di Giovinazzo.